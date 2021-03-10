Ротань оголосив список гравців збірної України U-21 на міжнародний турнір в Туреччині – Супряга отримав новий шанс
Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань визначився із заявкою на Antalya Cup 2021.
Збірна України U-21 вирушить до Туреччини у складі 26 гравців на турнір Antalya Cup 2021, повідомляє офіційний сайт УАФ.
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Голкіпери: Турбаєвський, Зновенко, Чекотун.
Захисники: Бражко, Вівчаренко, Сємілєт, Драмбаєв, Снуріцин, Таловєров.
Півзахисники: Батагов, Назаренко, Ярмолюк, Кащук, Бондаренко, Очеретько, Мудрик, Судаков, Алефіренко, Білошевський, Сич, Брагару, Желізко.
Нападники: Супряга, В'юнник, Ісаєнко, Кухаревич.
Додамо, що суперниками України стануть Болгарія (24 березня, початок о 16:00), Узбекистан (27 березня, початок о 16:00) та Словаччина (29 березня, початок о 18:00).
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