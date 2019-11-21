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"Нешанобливий, нерозумний, невдячний": Marca жорстко відповіла на тролінг Бейла, а фанати винесли йому вирок

12:20 38 Читать на русском
"Нешанобливий, нерозумний, невдячний": Marca жорстко відповіла на тролінг Бейла, а фанати винесли йому вирок
Бейл отримав жорстку відповідь

Провідне видання Іспанії не залишило без уваги глузування Гарета Бейла з мадридського Реала після перемоги Уельсу над Угорщиною.

15’ Аарон Ремзі
47’ Аарон Ремзі
 
15’ Аарон Ремзі
47’ Аарон Ремзі

Нагадаємо, що Бейл святкував вихід Уельсу на Євро-2020 з прапором своєї країни, на якому був напис "Уельс, гольф, Мадрид. У такій послідовності". В Іспанії 30-річного вінгера звинуватили у неповазі до власного клубу, а мадридська Марка жорстко відповіла Гарету на першій шпальті свіжого номера: "Нешанобливий, нерозумний, невдячний. У такій послідовності".

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Крім цього, видання провело опитування серед читачів: "Що Реал повинен зробити з Бейлом?". Більшість респондентів (37%) вважають, що валійця потрібно продати у зимове трансферне вікно, трохи радикальніші фанати (24%) закликають клуб відправити скандального футболіста на трибуни.

Нагадаємо, що Бейл поїхав у табір збірної Уельсу попри те, що не грав за Реал через травму. Поведінка Гарета сильно обурила уболівальників "бланкос" та іспанську пресу, які звинувачували гравця у байдужості до королівскього клубу.

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Теги
Іспанія Уельс Уельс Уельс - Угорщина Гарет Бейл Гарет Бейл Реал Мадрид Реал Мадрид
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