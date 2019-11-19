Іспанія пережила ніч терору: велика зрада та шокуюча зміна тренера перед Євро-2020 як результат "російського синдрому"

Збірна Іспанії проводить несподівану рокіровку на тренерському мостику – після розкішної перемоги з демонстрацією сили та виходу на Євро-2020 з першого місця. ЗМІ пишуть про цирк, а Касільяс публічно глузує над власною країною, але не все так просто.

Десь ми це вже бачили. Після драматичного фіналу Роберта Морено біля керма "Червоної фурії" не покидає відчуття дежавю. Агонія, шок гравців та безпорадність тренера, якого проганяють не через спортивні мотиви, змушують повернутись у недалеке минуле, коли іспанська збірна пережила одне з найбільших потрясінь у власній історії, перед стартом ЧС-2018. Луїс Рубіалес прийняв ще одне контроверсійне рішення – всупереч логіці здорової людини, як може здатися на перший погляд. Сім перемог, дві нічиї, 29 (!) забитих м'ячів, а також блискуче завершення відбору не вберегли 42-річного фахівця від так званого "російського синдрому". Він пішов шляхом Лопетегі.

Луїс Енріке знову очолив збірну Іспанії

Чому? Відставка Роберта була лише питанням часу. Рубіалес завжди вважав його тимчасовим тренером і чекав повернення Луїса Енріке, який покидав команду через страшну хворобу власної доньки. Керівництво Федерації футболу Іспанії прийняло скандальне рішення ще декілька тижнів тому, тренер не мав жодних шансів – ні після Мальти (7:0), ні після Румунії на Метрополітано (5:0). Президент хотів попрощатися з Морено без зайвого галасу, але все зіпсував журналіст радіо Марка, поставивши функціонеру незручне запитання у Кадісі, коли команда святкувала побиття футбольного карлика: "Чи можете ви гарантувати присутність Роберта на чемпіонаті Європи?". Уникнувши конкретної відповіді, Рубіалес, де-факто, підтвердив можливі пертурбації в тренерському штабі.

Роберт впадає в агонію, доволі невиправдано, якщо проаналізувати сьогоднішню прес-конференцію очільника іспанської Федерації: "19 червня ми підписали контракт, яким дали зрозуміти, що Луїс Енріке може повернутись до роботи, виявивши таке бажання. Саме він є лідером цього проекту". Морено, за чутками, почувається зрадженим і використаним, таким собі запасним аеродромом. За останній тиждень він тричі публічно заявляв, що хоче продовжувати працювати, хоча "Лучо" особисто висловив йому своє бажання знову очолити команду. Не відчуваючи підтримки з боку Рубіалеса, тренер запанікував та почав штурмувати спортивного директора RFEF Франсіско Моліну питаннями щодо свого майбутнього, поки ситуація не вийшла з-під контролю.

Повернення Луїса Енріке було заплановане на березень, переконує AS, перед контрольними матчами "Червоної Фурії" проти Нідерландів і Німеччини, однак "агонія" Морено суттєво пришвидшила рішення президента. Не дочекавшись завершення відбору до Євро-2020, тренер висловив бажання подати у відставку, "щоб не бути перепоною на шляху "Лучо". Насправді ж, фахівець, який все життя працював помічником свого зіркового товариша, сильно образився на Рубіалеса та самого Енріке. Роберт з чинним контрактом до кінця континентальної першості (липень 2020) вважав великою несправедливістю свою можливу відставку. Про намір піти з команди він заявив у неділю, за добу до заключного поєдинку кваліфікації. Приблизно в цей же час президент вийшов на "Лучо".

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Авторитетний журналіст і автор книги про методи роботи Луїса Енріке, Льюїс Ланс, підливає масла у вогонь: "Найбільше мене дивує те, що він налаштований працювати без Морено. Це рішення неможливо виправдати. Обоє виграли з Барсою практично все, а Роберт був фундаментальною частиною каталонського проекту. Мені хочеться вірити, що ми не маємо справи з проявом великого его, яке заздрить чудовим результатам "містера ніхто". Наскільки мені відомо, Луїс Енріке сам попросив Рубіалеса, щоб той не запрошував Роберта у тренерський штаб. Він не хоче його бачити поруч з собою".

Схоже, між обома відбувся серйозний розкол. Міцна дружба не пройшла перевірки амбіціями. Морено до останнього тримався за посаду, чим розчарував "Лучо". Зараз Роберт не просто йде, а збирається судитися з Федерацією, щоб отримати грошову компенсацію (1,5 млн євро). Літні домовленості вже не мають жодного значення...як і пояснення Рубіалеса про добровільну передачу "влади".

Марка, розповідаючи про "іспанський цирк" та "чергову ніч терору", зазначає, що президента дратував величезний вплив деяких футболістів. Після звернення ветеранів команди перший осінній збір було перенесено з понеділка на вівторок. Крім цього, у жовтні, прислухавшись до власних підопічних, Роберт скасував два вечірні тренування. Рубіалес звинувачував, зокрема, Серхіо Рамоса, який свого часу критикував скандальне рішення функціонера щодо Лопетегі.

"Рубіалес ніколи не довіряв Морено. Він чекав повернення Луїса Енріке, щоб покласти край вседозволеності у роздягальні", – пише Хоакін Марото. Версія журналіста частково підтверджується поведінкою гравців. Вони не спілкуватись з пресою після перемоги над Румунією. Зачинились у роздягальні та підтримували тренера, який заходився у сльозах. Чимало з них отримали шанс саме при Морено. Сарабія, Жерар, Регілон, Нуньєс, Фабіан, Оярсабаль та Луїс Альберто не входили у плани Луїса Енріке, і як позначиться на їхніх перспективах камбек старого-нового керманича, залишається лише здогадуватись. "Лучо" також не позаздриш – він опиниться на "електричному стільці".

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