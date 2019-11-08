Несенюк порівняв Степаненка та Сидорчука із легендами збірної Англії

Керівник департаменту Динамо по роботі зі ЗМІ Микола Несенюк порівняв гру півзахисників збірної України Тараса Степаненка та Сергія Сидорчука.

"Кубкова гра між Динамо та Шахтарем стала, окрім іншого, поєдинком між центральними півзахисниками цих команд Сергієм Сидорчуком і Тарасом Степаненком. Перемога Сидорчука зумовила впевнену перемогу динамівців.

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Тож після того, як усі змогли порівняти цих гравців у особистій зустрічі, безальтернативна позиція Степаненка в основному складі національної збірної України вже такою не виглядає. Як виявилося, заміна "незамінному" Тарасу у збірній є. Причому ще невідомо, хто кому має бути заміною.

З одного боку, ця проблема приємна для тренерського штабу національної команди напередодні Євро-2020. З другого, Україна може повторити помилку Англії. У минулому десятилітті англійці мали двох без перебільшення видатних центральних півзахисників – Стівена Джерарда та Френка Лемпарда.

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Тренери національної команди мали проблему – кого з них ставити у склад? Це було дуже важливо – розуміти, навколо якого гравця будувати команду. У підсумку в Англії з цим так і не визначилися. Обидва – і Джерард, і Лемпард, були у збірній, граючи або по черзі, або разом, заважаючи один одному. Через це англійська збірна, маючи таких гравців, так нічого і не виграла.

На сьогодні збірна України будує свою гру "від Степаненка". Це поки що дає результат. Але кубкова гра з Динамо та матчі Шахтаря в Лізі чемпіонів довели, що у грі незамінного "опорника" є чимало недоліків. І в той же час Сидорчук, який нарешті знайшов себе після позаторішньої страшної травми, додає із кожним днем. Ось вам ще одна інтрига українського футболу, що робить його цікавішим", – написав Несенюк на своїй сторінці у Facebook.

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