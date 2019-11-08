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Несенюк сравнил Степаненко и Сидорчука с легендами сборной Англии

18:18 88 Читати українською
Несенюк сравнил Степаненко и Сидорчука с легендами сборной Англии
Тарас Степаненко против Сергея Сидорчука / Футбол 24

Руководитель департамента Динамо по работе со СМИ Николай Несенюк сравнил игру полузащитников сборной Украины Тараса Степаненко и Сергея Сидорчука.

"Кубковая игра между Динамо и Шахтером стала, помимо прочего, поединком между центральными полузащитниками этих команд Сергеем Сидорчуком и Тарасом Степаненко. Победа Сидорчука обусловила уверенную победу динамовцев.

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Поэтому после того, как все смогли сравнить этих игроков в личной встрече, безальтернативная позиция Степаненко в основном составе национальной сборной Украины уже таковой не выглядит. Как оказалось, замена "незаменимому" Тарасу в сборной есть. Причем еще неизвестно, кто кому должен быть заменой.

С одной стороны, эта проблема приятная для тренерского штаба национальной команды накануне Евро-2020. С другой, Украина может повторить ошибку Англии. В прошлом десятилетии англичане имели двоих без преувеличения выдающихся центральных полузащитников – Стивена Джеррарда и Фрэнка Лемпарда.

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Тренеры национальной команды была проблема – кого из них ставить в состав? Это было очень важно – понимать, вокруг которого игрока строить команду. В итоге в Англии с этим так и не определились. Оба – и Джеррард, и Лемпард, были в сборной, играя или по очереди, или вместе, мешая друг другу. Поэтому английская сборная, имея таких игроков, так ничего и не выиграла.

Сегодня сборная Украины строит свою игру "от Степаненко". Это пока дает результат. Но кубковая игра с Динамо и матчи Шахтера в Лиге чемпионов доказали, что в игре незаменимого "опорника" есть немало недостатков. И в то же время Сидорчук, который наконец нашел себя после позапрошлогодней страшной травмы, добавляет с каждым днем. Вот вам еще одна интрига украинского футбола, что делает его более интересным", – написал Несенюк на своей странице в Facebook.

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Теги
Сборная Украины Сергей Сидорчук Сергей Сидорчук Тарас Степаненко Тарас Степаненко Англия Англия Николай Несенюк Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард Стивен Джеррард Стивен Джеррард
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