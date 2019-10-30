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Динамо – Шахтар – відео шедевру Сидорчука та рятівного гола Степаненка

21:42 5772 Читать на русском
Динамо – Шахтар – відео шедевру Сидорчука та рятівного гола Степаненка
Динамо – Шахтар – відео голів та огляд матчу 30 жовтня 2019

Динамо приймає Шахтар в 1/8 фіналу Кубка України 2019/20. Дивіться відео голів та огляд матчу Динамо – Шахтар.

22’ Сергій Сидорчук
89’ Володимир Шепелєв
109’ Денис Попов
 
Тарас Степаненко 90+2’
Тарас Степаненко 94’
22’ Сергій Сидорчук
89’ Володимир Шепелєв
90+2’ Тарас Степаненко
94’ Тарас Степаненко
109’ Денис Попов

Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Шахтар на "Футбол 24", стартував о 19:30 за київським часом. Це вже третя дуель київського і донецького клубів у поточному сезоні. Раніше динамівці взяли Суперкубок України-2019 (2:1), завдавши наразі єдиної поразки Луїшу Каштру на внутрішній арені. "Гірники" переграли команду тоді ще Хацкевича в чемпіонаті (2:1) на цьому ж стадіоні НСК Олімпійський. Цікаво, що кияни на своєму полі програли обидва попередні кубкові поєдинки донеччанам.

На 22-й хвилині зустрічі капітан Динамо Сергій Сидорчук потужним ударом здалеку за божевільною траекторією відправив м'яч у дев'ятку воріт Пятова.

Перед фінальним свистком Шахтар вирівняв становище. Точним ударом відзначився Тарас Степаненко та зумів перевести гру в овертайм.

Динамо – Шахтар: відео гола Сидорчука

Динамо – Шахтар: відео гола Степаненка:

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Відеоновини Кубок України Головне Динамо Динамо Шахтар Шахтар Сергій Сидорчук Сергій Сидорчук Красиві голи Фантастичні голи Динамо - Шахтар Кубок України 2019/20
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