Динамо – Шахтар – відео шедевру Сидорчука та рятівного гола Степаненка

Динамо приймає Шахтар в 1/8 фіналу Кубка України 2019/20. Дивіться відео голів та огляд матчу Динамо – Шахтар.

Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Шахтар на "Футбол 24", стартував о 19:30 за київським часом. Це вже третя дуель київського і донецького клубів у поточному сезоні. Раніше динамівці взяли Суперкубок України-2019 (2:1), завдавши наразі єдиної поразки Луїшу Каштру на внутрішній арені. "Гірники" переграли команду тоді ще Хацкевича в чемпіонаті (2:1) на цьому ж стадіоні НСК Олімпійський. Цікаво, що кияни на своєму полі програли обидва попередні кубкові поєдинки донеччанам.

На 22-й хвилині зустрічі капітан Динамо Сергій Сидорчук потужним ударом здалеку за божевільною траекторією відправив м'яч у дев'ятку воріт Пятова.

Перед фінальним свистком Шахтар вирівняв становище. Точним ударом відзначився Тарас Степаненко та зумів перевести гру в овертайм.

Динамо – Шахтар: відео гола Сидорчука

Динамо – Шахтар: відео гола Степаненка: