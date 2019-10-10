Несенюк: Маркевич не читав регламент ФІФА, або Павелко змусив його набрехати народу про Динамо

Голова департаменту по роботі зі ЗМІ Динамо Микола Несенюк традиційно гостро відповів Мирону Маркевичу.

Заява Маркевича щодо неповаги Динамо до українських збірних не залишилась поза увагою Миколи Несенюка. Колишній тренер національної команди звинуватив "біло-синіх" у відмові делегувати своїх гравців збірній України U-17, U-18 та U-19.

Маркевич звинуватив Динамо у неповазі до збірних України

Несенюк заявив, що згідно регламенту ФІФА, Динамо має право відмовитись відпускати футболістів у збірні, якщо це не стосується національної команди. Також працівник київського клубу припустив, що така заява Маркевича може бути висловленою через шантаж з боку президента УАФ Андрія Павелка. Нібито Маркевич залишиться без роботи, якщо не виконуватиме подібні вказівки функціонера УАФ.