Нерес зацікавив Арсенал

Представники лондонського Арсенала приїдуть переглянути Давіда Нереса в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Ювентуса.

"Арсенал справді зацікавлений у трансфері Нереса, який буде коштувати орієнтовно 35-40 мільйонів євро. Скаут "канонірів" прилетить в Італію, щоб подивитися на його гру в матчі з Ювентусом", – написав журналіст Ніколо Шира в своєму твіттері.

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Нагадаємо, саме Нерес зрівняв рахунок у першому чвертьфінальному матчі ЛЧ проти туринців. Яскрава гра бразильского вінгера у цьогорічній кампанії Ліги чемпіонів вразила багатьох європейських грандів, тому Арсеналу слід готуватись до серйозної конкуренції у боротьбі за гравця.

До слова, раніше чутки пов'язували Нереса з італійським Міланом.