Нерес пообіцяв Леонардо влітку перейти в Мілан

Форвард Аякса Давід Нерес може продовжити кар'єру в Серії А.
Міланський клуб зацікавлений у послугах бразильського форварда амстердамців та всерйоз роздумує над трансфером Нереса, інформує UOL.
Міжнародний кубок чемпіонів: зустріч гігантів із Мадрида, Дербі Італії та протистояння Мілана та МЮ – календар матчів
Повідомляється, що "россонері" вважають, що Нерес може стати ключовою деталлю у майбутніх побудовах Дженнаро Гаттузо.
Джерело зазначає, що спортивний директор Мілана Леонардо перебуває у постійно контакті з Давідом та навіть нібито має усну обіцянку від Нереса, що той приєднається до міланського клубу влітку.
Борусія Д та Рома також уважно спостерігають за ситуацією довкола нападника Аякса.
"Він хоче грати за Україну". Мілан виховує українця, якого називають "другим Шевченком" – ми ризикуємо його втратити