Нерес пообіцяв Леонардо влітку перейти в Мілан

Форвард Аякса Давід Нерес може продовжити кар'єру в Серії А.

Міланський клуб зацікавлений у послугах бразильського форварда амстердамців та всерйоз роздумує над трансфером Нереса, інформує UOL.

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Повідомляється, що "россонері" вважають, що Нерес може стати ключовою деталлю у майбутніх побудовах Дженнаро Гаттузо.

Джерело зазначає, що спортивний директор Мілана Леонардо перебуває у постійно контакті з Давідом та навіть нібито має усну обіцянку від Нереса, що той приєднається до міланського клубу влітку.

Борусія Д та Рома також уважно спостерігають за ситуацією довкола нападника Аякса.

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