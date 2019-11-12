Непогодов визнаний найкращим голкіпером чемпіонату Казахстану

Колишній українець Дмитро Непогодов випередив усіх у голосуванні за найкращого голкіпера чемпіонату Казахстану.

Дмитро Непогодов став найкращим воротарем чемпіонату Казахстану за результатами голосування керівників, тренерів і капітанів клубів, інформує офіційний сайт казахської Прем'єр-ліги.

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Непогодов набрав 75 очок за результами голосування, випередивши найближчого переслідувача – Ненада Еріча з Астани – на 2 бали.

Зазначимо, що Непогодов виступає за Ордабаси, провів в чемпіонаті 29 матчів, в яких пропустив 20 голів. Додамо, що Ордабаси пропустив найменше в сезоні 2019.

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