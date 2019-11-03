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Астана під керівництвом Григорчука достроково стала чемпіоном Казахстану

13:45 681 Читать на русском
Астана під керівництвом Григорчука достроково стала чемпіоном Казахстану
Роман Григорчук / Prosports.kz

Астана перемогла Тобол в рамках 32-го туру чемпіонату Казахстану та достроково оформила чемпіонство.

Чемпіонат Казахстану 2019, 32 тур

Тобол – Астана – 0:1

Гол: Логвиненко, 37

Астана в гостях мінімально переграв Тобол та оформив чемпіонство. Єдиний гол в матчі забив Логвиненко в першому таймі.

Григорчук прокоментував поразку Астани з рахунком 0:6 в Лізі Європи

Таким чином, Астана оформила чемпіонство, оскільки відрив від другого Кайрата становить 4 очка за тур до завершення турніру. Відзначимо, що Кайрат провалився в матчі проти Іртиша, розгромно програвши 0:5.

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Астана Астана Роман Григорчук Роман Григорчук Чемпіонат Казахстану Українці за кордоном Світ
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