Астана під керівництвом Григорчука достроково стала чемпіоном Казахстану

Італія — 14:50 310
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Аталанта – Кальярі: Маліновський один з найкращих у матчі за зону ЛЧ, але другий гол забивають з-під українця
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Палермо пройшов усі кола пекла, а тепер б'є рекорди і перевершує Шахтар, або Як позбутися тіні одіозного ДзампарініІталія — 12:20 2330
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Олександрія – Маріуполь та ще два матчі УПЛ. АнонсУкраїна — 08:30 1235
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Вест Хем – Ньюкасл: Ярмоленко – головна жертва провалу Пеллегріні, а конкурент українця забиває і стає найкращимАнглія — 2 лист 23681
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Леванте – Барселона: каталонці копіюють Енфілд, мадридський кат карає, а Мессі втрачає шанси на "Золотий м'яч"Іспанія — 2 лист 11969