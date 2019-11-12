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Непогодов признан лучшим голкипером чемпионата Казахстана

20:16 31 Читати українською
Непогодов признан лучшим голкипером чемпионата Казахстана
Дмитро Непогодов / Kazfootball.kz

Бывший украинец Дмитрий Непогодов опередил всех в голосовании за лучшего голкипера чемпионата Казахстана.

Дмитрий Непогодов стал лучшим вратарем чемпионата Казахстана по результатам голосования руководителей, тренеров и капитанов клубов, информирует официальный сайт казахской Премьер-лиги.

Астана под руководством Григорчука досрочно стала чемпионом Казахстана

Непогодов набрал 75 очков по результатам голосования, опередив ближайшего преследователя – Ненада Эрича из Астаны – на 2 балла.

Отметим, что Непогодов выступает за Ордабасы, провел в чемпионате 29 матчей, в которых пропустил 20 голов. Добавим, что Ордабасы пропустил меньше в сезоне 2019.

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Теги
Мир Дмитрий Непогодов Дмитрий Непогодов Ордабасы Ордабасы Чемпионат Казахстана
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