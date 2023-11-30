"Не можу сказати, що зараз щось змінилося кардинально в грі команди. Неможливо одразу все змінити, будемо йти поступово до того, що від нас вимагає головний тренер.

Шовковський повернув у роздягальню Динамо важливий елемент – за часів Луческу на це було табу

Щодо тренувального процесу, то є якісь нові вправи, нові завдання. Більше акцент іде на оборону, адже ми знаємо, що багато пропустили. Намагаємося зараз відпрацьовувати якісь оборонні моменти", – сказав Дячук в ефірі YouTube-каналу ВДИНАМО.

Нагадаємо, Олександр Шовковський працював у тренерському штабі Мірчі Луческу, а після відставки румуна став виконувачем обов'язків головного тренера.