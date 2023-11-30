"Не могу сказать, что сейчас что-то изменилось кардинально в игре команды. Невозможно сразу все изменить, будем идти постепенно к тому, что от нас требует главный тренер.

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Что касается тренировочного процесса, то есть какие-то новые упражнения, новые задачи. Больше акцент идет на оборону, ведь мы знаем, что много пропустили. Пытаемся сейчас отрабатывать какие-то оборонительные моменты", – сказал Дячук в эфире YouTube-канала ВДИНАМО.

Напомним, Александр Шовковский работал в тренерском штабе Мирчи Луческу, а после отставки румына стал исполняющим обязанности главного тренера.

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