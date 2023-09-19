У понеділок, 18 вересня, Жирона обіграла на виїзді Гранаду в матчі 5 туру Ла Ліги (4:2). Дивіться відео голів і огляд результативних дій Віктора Циганкова та Артема Довбика.

Чемпіонат Іспанії, 5-й тур

Гранада – Жирона – 2:4

Голи: Узуні, 63, Бойє, 85 – Циганков, 22, Савіо, 31, Лопес, 34, Коуту, 89

Український дует Жирони продовжує кошмарити суперників каталонської команди по Ла Лізі. У матчі 5-го туру чемпіонату Іспанії Артем Довбик і Віктор Циганков уперше одночасно вийшли в стартовому складі своєї команди. Зрозуміло, вони не мали права не виправдати довіру свого головного тренера Мічела.

Жирона втримала перемогу над Гранадою у матчі з 5 голами– шедевр Циганкова та асист Довбика вирішили долю зустрічі

У підсумку обидва українці внесли свої прізвища в підсумковий протокол зустрічі: на 22-й хвилині Циганков красивим обвідним ударом з-за меж штрафного майданчика відкрив рахунок у матчі, а на 34-й хвилині Довбик допоміг своїм партнерам потроїти перевагу своєї команди – Артем оформив гольовий пас на Давіда Лопеса.

Зрештою, Жирона здолала Гранаду з рахунком 4:2, а обидва українці були замінені в середині другого тайму. На 68-й хвилині Циганков поступився Порту місцем на полі, а Стуані замінив Довбика трьома хвилинами пізніше.