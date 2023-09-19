Жирона підходила до виїзної зустрічі проти Гранади, не знаючи поразок у чемпіонаті. Підопічні Мічела після нічиєї з Сосьєдадом здобули три поспіль перемоги, а у випадку звитяги в Андалусії команда піднялась би на третє місце у таблиці. Виконання цього завдання тренерський штаб каталонців довірив обом своїм українцям – Циганков і Довбик вийшли у старті.

Рішення виправдало себе максимально. Результат було зроблено у перші півгодини – Жирона забила три голи, два з яких організували наші земляки. Циганков відкрив рахунок на 22-й хвилині шедевральним ударом з лінії штрафного, поціливши у дальню дев'ятку. Довбик же на 34-й асистував Лопесу, виконавши точну скидку вздовж воріт після подачі зі стандарту.

Між цими епізодами відзначитись встиг і Савіо, який ефектно вистрілив з дистанції. Відпочивати команди відправились за рахунку 0:3 – по перерві ж гра дещо заспокоїлась, а Гранаді навіть дозволили забити гол. На 85-й хвилині андалусійці навіть забили вдруге, що створило неабияке напруження, однак Коуту зміг добити "сарацинів" вже на 89-й, встановивши остаточний рахунок. 2:4!

Класичний хороший матч Циганкова

Циганков провів на полі 68 хвилин, після чого поступився місцем для Порту. Статистика екс-динамівця не виглядає неймовірною – українець віддав 11 точних передач з 15-ти, виконав 28 дотиків до м'яча, одного разу пішов у дриблінг 1-в-1 (успішно) та виграв лишень чотири єдиноборства з десяти. Крім того, Віктор заробив на собі один фол.

Карта пасів досить неоднозначна. Ніби й маємо великий обсяг роботи на чужій половині, а ніби й немає суттєвих просувань для партнерів. Тільки одна з двох прогресивних передач українця виявилась точною.

Втім, треба розуміти й завдання Циганкова. Не Вітя має займатись організацією атак на постійній основі – Віктора більше використовують для роботи на чужій третині та у фланзі. Це він має відкриватись під проникні паси.

Карта зустрічей Циганкова з м'ячем

В цьому плані до українця питань мінімум. Окрім прекрасного виконання у гольовій атаці, Циганков міг забивати наприкінці першого тайму, коли Мігель вивів екс-динамівця віч-на-віч. Наш земляк оббіг голкіпера й пробив у порожні ворота, але в останню мить під м'яч кинувся захисник.

Українець ідеально підтримував атаки ривками й фальш-ривками, тримаючи захист Гранади в постійній напрузі. Окрім того, вже традиційно Циганков допомагав у чорновій роботі. Він не тільки дисципліновано прикривав зони у позиційній обороні, а й виконав два успішних відбирання з трьох спроб.

Загалом, маємо типову гру від Віктора у поточному сезоні. Був помітним, мав кілька моментів, демонстрував високий інтелект і динаміку. Зрештою, забив важливий гол. Молодець!

Довбик прогресує у позиційній роботі й починає розкриватись, але є проблема

Довбик зіграв на три хвилини довше, але виділявся чи не більше за Циганкова. За передачами нападник навіть перевершив екс-динамівця (12 точних з 15-ти, один асист). Втім, більше в очі кидалась прекрасна позиційна робота.

Артем постійно відкривався за спинами суперників під паси з глибини, причому ривки були дуже своєчасними. Він постійно шукав, як покращити тактичну ситуацію для Жирони – наприклад, у моменті з голом Савіо варто відзначити зміщення українця на лівий край штрафного. При бажанні вінгер міг котити туди, адже з нашим земляком ніхто не грав.

Вмілі відкривання й ривки допомогли асистувати Давиду Лопесу, нехай і на стандарті. Втім, були і серйозні мінуси. Артему критично необхідно підтягуватись у боротьбі, адже статистика матчу проти Гранади не дуже переконлива – всього 2 виграшних єдиноборства на землі (у 7 епізодах) і всього одна вдала верхова дуель з чотирьох.

Це був перший матч Довбика, проведений в основному складі. Загалом гра Артема сподобалась – він був дуже активним (зробив аж 31 дотик і провів 9 єдиноборств), а його успішні хайлайти у матчі не стали наслідком випадковостей. Нападник-новачок створює гостроту системно, користуючись своєю швидкістю й вмінням обігруватись.

З іншого боку, у збірній Довбик теж мав проблеми з веденням боротьби (зате класно працював на ривках та відкриваннях). Тобто, проблема досить глибока. Це треба виправляти.