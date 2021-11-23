"Як я заробив перший мільйон? У 98-му році взяв кредит 200 тисяч гривень у державному банку ні під що. Як? Ну отак. Прийшов і сказав: "Мені треба гроші".

"Раків, свиней виносили на тацях, приїхав циганський табір": хавбек Інгульця пригадав своє знайомство з Поворознюком

Керуюча банком каже: "А що у вас є під заставу?". Я кажу: "Немає нічого, крім совісті". Вона каже: "Я ще таких нахабних людей не зустрічала у своєму житті". Пішла до начальника безпеки. Той прийшов – і я їм обом повторив те саме. Чим я їх узяв, не знаю, можливо, своєю простотою, як завжди. Посиділи, побалакали, кажуть: "Приїдеш завтра".

Приходжу на другий день, і вони вже по-іншому зі мною розмовляють. Дали мені 200 тисяч, написали, що у мене є якась там техніка і будівлі під заставу, хоча в мене не було нічого. Гроші я взяв на рік. Приходить час розраховуватися, і якраз пішло різке подорожчання насіння. Я продав весь соняшник і погасив кредит.

Заходжу в банк з чистою совістю, а керуюча каже: "Саша, а ти бачив, яка ціна вже на соняшник? Ти втратив половину зароблених грошей. Міг же почекати два дні, продати і на половину більше мати". Я говорю: "Так, але ж був термін. Я ж вам казав, що в мене є совість і я слово своє тримаю", – розповів Поворознюк в інтерв'ю Економічній правді.

"Не чекаю, щоб привітатися з Луческу": Сергій Кривцов – про агресивну Боснію, процеси у Шахтарі і трансфер у Дженоа