"Как я заработал первый миллион? В 98-м году взял кредит 200 тысяч гривен в государственном банке ни под что. Как? Ну вот так. Пришел и сказал: "Мне нужны деньги".

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Управляющая банком говорит: "А что у вас есть под залог?" Я говорю: "Нет ничего, кроме совести". Она говорит: "Я еще таких наглых людей не встречала в своей жизни". Пошла к начальнику безопасности. Тот пришел – я им обоим повторил то же самое. Чем я их взял, не знаю, возможно своей простотой, как всегда. Посидели, поболтали, говорят: "Приедешь завтра".

Прихожу на следующий день, и они уже по-другому со мной разговаривают. Дали мне 200 тысяч, написали, что у меня есть какая-то техника и здания под залог, хотя у меня не было ничего. Деньги я взял на год. Приходит время рассчитываться, и как раз пошло резкое удорожание подсолнечника. Я продал весь подсолнечник и погасил кредит. Захожу в банк с чистой совестью, а управляющая говорит: "Саша, а ты видел, какая цена уже на подсолнечник? Ты потерял половину заработанных денег. Мог же подождать два дня, продать и на половину больше иметь". Я говорю: "Да, но ведь был срок. Я же вам говорил, что у меня есть совесть и я слово свое держу", – рассказал Поворознюк в интервью Экономической правде.

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