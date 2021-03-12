"Здивований, що на сьомому місці в іспанському чемпіонаті грає ось такий Вільяреал. Вони зіграли не краще, ніж кияни. Один брак. А Динамо – є Динамо. Один раз пощастило, другий раз пощастило, а тут – не пощастило. Програли справедливо в Києві і на виїзді програють. Гравці Вільяреала вище за класом.

"Залишається сподіватись на диво": Єзерський розхвалив Динамо за бажання битися до кінця у матчі проти Вільяреала

Хто є у Динамо? Всі розписують Циганкова. Що далі? Поїде кудись і буде сидіти на лавці. Йому краще залишатися в Динамо і грати, тому що він не буде грати в топ-командах, якщо його продадуть.

Кого можна виділити з гравців Динамо? Нікого. Як і у Вільяреала. У обох команд повно браку. Постійно втрачають м'яч. Подивився, як деякі футболісти суперника зупиняють м'яч – а ми ще критикуємо наші команди.

Мені не сподобалася жодна з команд. Динамо зіграло так, як я очікував, а Вільяреал стільки втратив, стільки браку було... Якби в середині поля кияни скористалися цим – хоча б гол могли забити.

Шансів немає. Ніким вигравати. Є боротьба, намагаються, а більше нічого. Звичайно, грати потрібно. Ставити максимально бойовий склад, щоб не програти 5:0 або близько до цього. Якщо іспанці вдома заб'ють один або два м'ячі – спокійно гратимуть, адже потрібні сили в чемпіонаті", – сказав Сабо у коментарі виданню 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, у першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи Динамо на власному полі поступилось Вільяреалу з рахунком 0:2. Матч-відповідь вже за тиждень, 18 березня, в Іспанії.

Динамо – Вільяреал: Емері мчить по чергову ЛЄ – хронічний жах українців, розгромний клас іспанців, захисники вбивають