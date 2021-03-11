Сьома команда Іспанії, яка у Прімері не виграє 8 турів поспіль, проти лідера УПЛ. Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Вільяреал на "Футбол 24", стартує о 19:55. Зустріч старих знайомих. Уперше кияни зіграли з "Жовтою субмариною" ще в Кубку УЄФА. Тоді, у 2005 році динамівці вдома розійшлися миром 0:0, а в гостях поступилися 0:2, тож не змогли пробитися до 1/8 фіналу. Наставник гостей Унаї Емері переходив дорогу Мірчі Луческу в рамках півфіналу Ліги Європи 2016, а ось раніше з Валенсією після двох нічиїх вилетів від киян під орудою Сьоміна.

Динамо – Вільяреал: онлайн-трансляція матчу 1/8 ЛЄ

Перший же стандарт біля воріт киян, і відразу на межі катастрофи. На 4 хвилині Бущан традиційно трохи вийшов, а потім дав задню. З-за меж штрафного набігав Трігерос, якого ніхто і не думав накривати. Пощастило, що снаряд злетів з ноги. Лівий захисник Педраса теж без перешкод пробивав з кількох метрів, але так само проблема з прицілом. На 7-й Динамо відповіло супермоментом. Жерсон подав, Циганков у падінні замикав з меж воротарського – круглий в останній момент мінімально перелетів поперечину. Вдалося заспокоїти гру команді Луческу. Новий гострий сюжет від зв'язки Циганкова і Жерсон. Цього разу Віктор тонко накинув зі штрафного, а Родрігес не встиг перекинути Рульї – воротар ще й коліном по щелепі отримав.

Циганков встигає відпрацьовувати в обороні та миттєво садити суперника на картку. Рульї необачно вийшов далеко з воріт, Бєсєдін намагався закинути у порожні, але не перебив і першу стіну захисників. Тут же Родрігес запоров вихід 5 в 3. Жахливий пас на Шапаренка. Нікого вже не дивує, що стандарт біля воріт Бущана завершується взяттям воріт. Шапаренко спочатку вибив з лінії воріт, але атаку другим темпом завершував зовсім самотній центрбек збірної Іспанії Пау Торрес. У Циганкова не вийшов удар після вивіреного прострілу Кендзьори. А позиція була розстрільною.

Бєсєдін класно у підкаті перехопив, Буяльський миттєво віддав на хід, а далі Жерсон перетягнув ковдру на себе і дуже невдало пробив. Артем показував, чого ж ти не покотив мені на воротарський. Ось цієї холоднокровності, спокою при завершенні не вистачає динамівцям. Створили цілком достатньо моментів (ледь не більше, ніж за 4 тайми з Брюгге), аби хоча б раз відзначитися, однак постійно щось заважало. Вдалі дії Бєсєдіна, Жерсона та Циганкова на стадії конструювання атак нівелювалися надто нервовим і гарячковим завершенням епізодів. До того ж, дозволили супернику неприпустиму розкіш і комфорт при розіграшах стандартів. Давати іспанцям так легко атакувати твій воротарський – смерті подібно.

Банальна подача з флангу. Бущан парирує перший удар перед собою, а далі добивання Альбіоля без перешкод. Ще серія ударів, Емері лютує, не розуміючи, яким дивом Динамо уникає розгрому. Дальні удари Сидорчука і Циганкова – в обох випадках не дуже влучно, хоча Віктор оригінально закручував зі штрафного і воротаря здивував. За ударами 12:7 на користь Вільяреала. Однак у Динамо жодного влучання у площину воріт проти 5 у гостей. Андрієвський і Шепелєв на 68 хвилині замінили Сидорчука та Шапаренка. Володимир влучив у суддю в центрі поля, чим загубив шанс для перспективної контри. Олександр віддав такий неточний пас "на хід", що Луческу за шапку хапається.