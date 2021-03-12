"Удивлен, что на седьмом месте в испанском чемпионате играет вот такой Вильярреал. Они сыграли не лучше, чем киевляне. Один брак. А Динамо – есть Динамо. Один раз повезло, второй раз повезло, а здесь – не повезло. Проиграли справедливо в Киеве и на выезде проигрывают. Игроки Вильярреала выше классом.

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Кто есть у Динамо? Все расписывают Цыганкова. Что дальше? Поедет куда-то и будет сидеть на скамейке. Ему лучше оставаться в Динамо и играть, потому что он не будет играть в топ-командах, если его продадут.

Кого можно выделить из игроков Динамо? Никого. Как и у Вильярреала. У обеих команд полно брака. Постоянно теряют мяч. Посмотрел, как некоторые футболисты соперника останавливают мяч – а мы еще критикуем наши команды.

Мне не понравилась ни одна из команд. Динамо сыграло так, как я ожидал, а Вильярреал столько потерял, столько брака было... Если бы в середине поля киевляне воспользовались этим – хотя бы гол могли забить.

Шансов нет. Никем выигрывать. Есть борьба, пытаются, а больше ничего. Конечно, играть нужно. Ставить максимально боевой состав, чтобы не проиграть 5:0 или близко к этому. Если испанцы дома забьют один или два мяча – спокойно играть, ведь нужны силы в чемпионате", – сказал Сабо в комментарии изданию 1927.kiev.ua.

Напомним, в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы Динамо на своем поле уступило Вильярреалу со счетом 0:2. Ответный матч уже через неделю, 18 марта, в Испании.

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