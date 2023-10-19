Неймар порвав "хрести" та готується до операції
19 жовтня 00:28 - Читать на русском
Бразилець в матчі за збірну отримав страшну травму, яка може залишити його без футболу до літа.
Неймар травмувався в матчі Уругвай – Бразилія. Лідера "селесао" винесли на ношах під завісу першого тайму. Через сльози футболіста відразу стало зрозуміло, що травма серйозна.
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Неймар порвав передню хрестоподібну зв'язку коліна та отримав розрив меніска, повідомляє пресслужба Аль-Хіляля. Бразильцю знадобиться операція, а відновлення може затягнутися на 10 місяців.
Зірковий футболіст влітку перейшов з ПСЖ в Аль-Хіляль за 90 мільйонів євро. За новий клуб він зіграв 5 матчів, в яких відзначився 1 голом і двома асистами.
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