Бразилець в матчі за збірну отримав страшну травму, яка може залишити його без футболу до літа.

Неймар травмувався в матчі Уругвай – Бразилія. Лідера "селесао" винесли на ношах під завісу першого тайму. Через сльози футболіста відразу стало зрозуміло, що травма серйозна.

Неймар може пропустити майже рік – форвард збірної Бразилії отримав важку травму

Неймар порвав передню хрестоподібну зв'язку коліна та отримав розрив меніска, повідомляє пресслужба Аль-Хіляля. Бразильцю знадобиться операція, а відновлення може затягнутися на 10 місяців.

Зірковий футболіст влітку перейшов з ПСЖ в Аль-Хіляль за 90 мільйонів євро. За новий клуб він зіграв 5 матчів, в яких відзначився 1 голом і двома асистами.