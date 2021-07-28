"Капітан і віце-капітан визначаються за стажем в команді. Довше за всіх за Юве грають К'єлліні і Дибала.

Аллегрі пояснив, чому відмовив Реалу на користь Ювентуса

Бонуччі? Він пішов на рік! Коли ти приймаєш таке рішення, то знаєш, якими будуть наслідки. Якщо він хоче капітанську пов'язку, то може купити її на ринку і грати з нею десь на вулиці. Пішовши з Ювентуса, він опустився в ієрархії, а тепер повільно піднімається", – цитує Аллегрі Football Italia.

Нагадаємо, Бонуччі приєднався до туринців ще у 2010 році, але у 2017-му вирішив на рік перейти до Мілана, після чого повернувся до Ювентуса.

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