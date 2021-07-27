Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі підтвердив, що міг опинитись у Мадриді.

"Я хочу подякувати президенту Реала Флорентіно Пересу за те, що він запропонував мені приєднатися до мадридського клубу, але я відмовився від цього, бо люблю Ювентус", – цитує Аллегрі Madrid Zone.

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Керівництво "вершкових" після відмови Аллегрі домовилось з іншим італійським фахівцем – Карло Анчелотті, який на той час очолював Евертон.

Нагадаємо, Ювентус залишився без тренера після звільнення Андреа Пірло. У минулому сезоні Юве сенсаційно поступився перемогою у Серії А Інтеру.

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