"Капитан и вице-капитан определяются по стажу в команде. Дольше всех за Юве играют Кьеллини и Дибала.

Аллегри объяснил, почему отказал Реалу в пользу Ювентуса

Бонуччи? Он ушел на год! Когда ты принимаешь такое решение, то знаешь, какими будут последствия. Если он хочет капитанскую повязку, то может купить ее на рынке и играть с ней где-то на улице. Уйдя из Ювентуса, он опустился в иерархии, а теперь медленно поднимается", – цитирует Аллегри Football Italia.

Напомним, Бонуччи присоединился к туринцам еще в 2010 году, но в 2017-м решил на год перейти в Милан, после чего вернулся в Ювентус.

Ювентус втратив великі гроші та репутацію – Пірло винен не у всьому, повернення Аллегрі як вирок для Аньєллі та Роналду