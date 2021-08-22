Недвед назвав свою версію, чому Роналду опинився на лаві запасних Ювентуса
Віце-президенту Ювентуса Павелу Недведу довелось спростовувати нові чутки навколо головної зірки туринського клубу.
"Не потрібно шукати сенсацій там, де їх немає. Не ставити Роналду у стартовий склад на матч з Удінезе – це було наше спільне рішення з гравцем, адже на початку сезону кондиції не завжди ідеальні.
Роналду попросив не ставити його у стартовий склад Ювентуса – форвард сподівається покинути Турин
Чи залишається Роналду в Ювентусі? Так, абсолютно точно", – цитує Недведа DAZN.
Авторитетний італійський журналіст Фабріціо Романо повідомив, що Кріштіану попросив не ставити його у стартовий склад на зустріч з Удінезе, бо португалець прагне покинути Юве до закриття трансферного вікна.
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