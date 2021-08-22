Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду розпочав матч проти Удінезе на лаві запасних.

Кріштіану Роналду звернувся до тренерського штабу Массіміліано Аллегрі з проханням залишити поза стартовим складом на поєдинок першого туру Серії А проти Удінезе, повідомляє журналіст Фабріціо Романо у Twitter.

Аллегрі: Роналду сказав мені, що залишається в Ювентусі

36-річний португалець має намір покинути "Стару Синьйору" до завершення трансферного вікна. Юве поки не отримував жодних офіційних запитів щодо Кріша.

Чинний контракт Роналду з туринцями розрахований до літа 2022-го. Раніше ЗМІ зазначали про можливе повернення нападника у Реал.

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