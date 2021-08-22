"Не нужно искать сенсаций там, где их нет. Не ставить Роналду в стартовый состав на матч с Удинезе – это было наше общее решение с игроком, ведь в начале сезона кондиции не всегда идеальны.

Роналду попросил не ставить его в стартовый состав Ювентуса – форвард надеется покинуть Турин

Остается ли Роналду в Ювентусе? Да, абсолютно точно", – цитирует Недведа DAZN.

Авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо сообщил, что Криштиану попросил не ставить его в стартовый состав на встречу с Удинезе, потому что португалец хочет покинуть Юве до закрытия трансферного окна.

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