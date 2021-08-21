Руслан Маліновський відновився після операції та підійшов до сезону в повній бойовій готовності. Українець потрапив у стартовий склад Аталанти на матч першого туру. Він сформував атакувальне тріо разом з Ілічічем і Мурієлем, діючи ближче до лівого флангу.

Джан П'єро Гасперіні розпочав сезон з дуелі проти свого учня Івана Юріча, який влітку очолив Торіно. Хорватський фахівець досконало знає методи свого вчителя, тому створив Аталанті дуже багато проблем. З 10-ї хвилини ініціативою володів Торіно.

Але до того часу Аталанта вже повела в рахунку завдяки індивідуальним якостям Мурієля. Колумбієць на фланзі отримав пас, змістився в центр і з лінії штрафного майданчика ідеально вистрелив у "дев'ятку"!

Надалі Аталанта була гіршою командою на полі. Туринці закрили гостей, легко проходили пресинг дальніми закиданнями в атаку та створювали чисельні моменти. Санабрія та Айна могли забивати – потягнув Муссо. Загалом новий голкіпер Аталанти проявив себе класно.

Бергамаски ніяк не могли приборкати туринських "биків". Вертикальний футбол Торіно ставив Аталанту в глухий кут. Той удар Мурієля так і залишився єдиним в площину у гостей до кінця основного часу.

По перерві Торіно став ще більш націленим на ворота. Команда Юріча будувала хороші комбінації, атаки проходили. Дві нагоди зрівняти рахунок мав Санабрія, розрядив здалеку гармату Джіджі, гостро підключався Айна. Однак Муссо тримав ворота на замку.

Руслан Маліновський провів дуже блідий матч. До перерви українець вкрай рідко зустрічався з м'ячем і намагався витиснути максимум з кожного епізоду. Старався відразу шукати попереду партнерів, але його передачі на хід не знаходили адресатів. Як наслідок, Руслан відпрацював з низькою точністю пасів – 50%.

Маліновського щільно тримали. Він отримав лише дві нагоди пробити: з лінії штрафного в дотик – м'яч пішов над воротами, після невдалого кутового – заблокували. У другому таймі хавбек збірної України отримував більше часу та простору. Він успішно йшов у дриблінг (4 обіграші), але явно перетримував м'яч.

Українець не цурався відпрацьовувати в обороні – раз відібрав перед своїм штрафним, раз збив Рінкона прямо на лінії, раз самовіддано заблокував удар. Маліновський виграв половину єдиноборств і на 75-й хвилині пішов з поля. Оцінка від SofaScore – 7.

Вже без Руслана Аталанта догралася. Бергамаски не впоралися з Белотті, який підсилив Торіно в другому таймі. Андреа здалеку пробив, рикошетом під Меле перекинув голкіпера та зрівняв рахунок. Поплив і Муссо – воротар гостей ледь не перекреслив свої подвиги помилкою на виході. Арбітр пробачив аргентинцю відвертий фол проти Белотті.

Торіно був ближчим до перемоги. Статистика ударів (21:6 на користь туринців) чітко передає картину матчу. Аталанта виглядала жахливо. Але в компенсований час примудрилася вирвати перемогу! Пікколі скористався хаосом у володіннях господарів і забив вирішальний гол. Абсолютно не заслужена звитяга Аталанти.

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