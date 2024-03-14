Участь у цьому змаганні залишається ціллю для Мбаппе. Наставник Франції U-23 Тьєррі Анрі з радістю віддав би йому одне з місць для гравців, які не проходять за віковими обмеженнями. Однак не все залежить від Кіліана.

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Згідно з правилами ФІФА, клуби не зобов'язані відпускати своїх гравців на Олімпійські ігри. Реалу, з яким, як очікується, Мбаппе підпише контракт, не подобається перспектива відпустити француза на Олімпіаду. Оскільки цього літа буде ще й Євро-2024, то в Кіліана просто не буде часу підготуватися до клубного сезону, не кажучи вже про ризик отримати травму в такому напруженому графіку.

Також розмови про Олімпіаду не подобаються Дідьє Дешаму. За інформацією L'Equipe, під час березневого збору головний тренер збірної Франції проведе розмову з гравцями. Він хоче донести їм, що головним турніром для них має бути чемпіонат Європи, до завершення якого не може бути навіть думок про ОІ-2024.

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