"Недаремно граємо в більярд": Влада Зінченко – про перший гол чоловіка в АПЛ
23:11 - Читать на русском
Влада Зінченко щиро радіє дебютному голу Олександра у футболці Арсенала.
завершено
5’ Оллі Воткінс
31’ Філіппе Коутінью
Букайо Сака 16’
Еміліано Мартінес 90+3’
Габріел Мартінеллі 90+8’
5’ Оллі Воткінс
16’ Букайо Сака
31’ Філіппе Коутінью
90+3’ Еміліано Мартінес
90+8’ Габріел Мартінеллі
Сьогодні захисник "канонірів" оформив свій перший гол за новий клуб і в рамках АПЛ загалом. Це допомогло перемогти Астон Віллу (4:2).
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"Це мало рано чи пізно статись. З дебютним, Zinny. P.S. Недаремно граємо в більярд", – написала Влада, прикріпивши відео з гарматою коханого.
Додамо, що для Зінченка це був 92 матч і 74 удар за весь час виступів в англійській Прем'єр-лізі.
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