Сьогодні захисник "канонірів" оформив свій перший гол за новий клуб і в рамках АПЛ загалом. Це допомогло перемогти Астон Віллу (4:2).

Гармата Зінченка і драматичний автогол чемпіона світу у відеоогляді матчу Астон Вілла – Арсенал – 2:4

"Це мало рано чи пізно статись. З дебютним, Zinny. P.S. Недаремно граємо в більярд", – написала Влада, прикріпивши відео з гарматою коханого.

Додамо, що для Зінченка це був 92 матч і 74 удар за весь час виступів в англійській Прем'єр-лізі.

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