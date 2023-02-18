Складний початок з помилкою Зінченка

Лондонці посеред тижня поступились Манчестер Сіті, вперше за тривалий час втративши лідерство у чемпіонаті. Сьогодні потрібно було вигравати, щоб повернутись на вершину. Артета з перших хвилин випустив Зінченка, для якого це був уже 20 матч у червоній футболці у всіх турнірах. Міні-ювілей!

Зінченко відзначився дебютним голом за Арсенал: відео ефектного удару українця

Перший удар був за господарями – Луїс пробив вище. Одразу ж Зінченко обіграв суперника у своєму штрафному, вдало вийшовши з-під пресингу. Але вже за кілька миттєвостей Олександр втратив сферу на чужій частині поля. Кеш швидко просунувся вперед і закинув у штрафний на Воткінса, який розхитав оборонця і пробив чітко у дальній кут – Оллі забиває у четвертому матчі поспіль.

Стартова десятихвилинка була відверто складною для "канонірів" – гра не надто в'язалась, було чимало непотрібних втрат. Проте вже перша змістовна атака ледь не завершилась голом. Вайт прорвався лівим флангом і прострілив, але захисник виніс м'яча з-під носа Нкетії. Щоправда, одразу ж був зафіксований офсайд.

Лондонський штурм і миттєва відповідь

Арсенал ніби повірив у свої сили та влаштував нетривалу навалу, активно залучаючи фланги. 26-річний українець у цей час часто зміщувався у центр. Зрештою, Вайт подав, а Вінкс вибив чітко на Сака, який злету вгатив у дальню дев'ять. Дуже ефектно. Зінченко спробував забити і сам. М'яч після удару з метрів 30-ти не був проблемою для Еміліано Мартінеса.

Підопічні Унаї Емері хоч і пропустили, але чудово діяли командно і не відсиджувались в обороні. Яскравий приклад – другий гол у ворота Ремсдейла. Камара у центрі обігрався з Коутінью й перевів на лівий фланг. Морено виконав простріл, який пропустив Буендія, у зону пенальті, а Філіппе пробив у ближній кут. Дебютний гол бразильця у сезоні. Останні хвилини першого тайму були нервовими.

Дебютний гол Зінченка розпочав шоу

Арсенал одразу ж почав тиснути. Наш земляк знову стріляв здалеку – оборона взяла удар на себе. Забивати мав Сака, який вдало відгукнувся на подачу з флангу. Лишень поперечка. Та на 61 хвилині старання гостей конвертувались у гол. Едегор розіграв зі Сака кутовий та прострілив на лінію штрафного, де зльоту пробив Зінченко. Чітко у ближній кут! Це перший забитий м'яч українця у футболці "червоних" і в АПЛ загалом.

Арсенал майже повністю перекрив кисень супернику й продовжував атакувати. Рахунок мав стати 3:2 на 76-й, коли Едегор пробив повз напівпорожні ворота. Астон Вілла, яка нічого не створила, могла покарати суперника, але удар Бейлі Ремсдейл перевів у поперечку. "Канонірам" все ж вдалось досягти бажаного.

Яка ж фантастична кінцівка! У доданий арбітром час Жоржінью розрядив гармату з-за меж штрафного. М'яч від перекладини влетів у голову Мартінесу й перетнув лінію воріт. А ще пізніше Мартінеллі вразив порожні ворота. 4:2! Підопічні Артети набрали 54 залікові бали й повернули собі лідерство в англійській Прем'єр-лізі, хоч Манчестер Сіті проведе свій поєдинок сьогодні. Астон Вілла залишилась у середині таблиці з 28 пунктами.

Цифри українця

Лідер нашої збірної провів справді хороший поєдинок. Якщо забути про втрату м'яча, що призвела до першого гола, то більше огріхів в нього не було. Коли треба було, Сашко працював в обороні, але зважаючи на необхідність відігруватись, більшу частину поєдинку провів на чужій половині поля.

Окрім гола, в українця ще два відбори м'яча, одна виграна верхова дуель з 3, три удари по воротах, 73 передачі, 85% з яких точні. А от показник очікуваних голів (xG) склав всього 0,09. Статистичні портали високо оцінили гру Сашка: від WhoScored 7,5 балів (лише у трьох гравців вища), від SofaScore – 7,3 (вища у двох), а від FotMob – аж 7,8 (кращий лише Сака).

Мудрика так жорстко ще не оцінювали – фанати Челсі та легенди АПЛ лютують, ключова помилка українця