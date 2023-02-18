Вже на 5-й хвилині Олександр Зінченко припустився "обрізки", яка призвела до гола Воткінса. Арсенал відповів доволі швидко – Мінгс необачно скинув м'яч Сака, який одним дотиком вліпив під поперечку воріт Мартінеса. Переможцем на перерву таки пішли бірмінгемці. Буендія дотепно пропустив передачу Морено на Коутінью, і бразилець чітко використав нагоду.

Арсенал оформив суперкамбек в АПЛ – Зінченко з дебютним голом і помилкою розпочав шоу

Після відпочинку забивав лише Арсенал. Зінченко могутнім ударом оформив свій перший гол за "канонірів" та взагалі в рамках АПЛ. Розв'язка настала в компенсований час. Жоржинью наважився на ще одну гармату, яку прийняла на себе поперечка. На щастя для гостей, м'яч відлетів у голову Емі Мартінеса (колишній кіпер Арсенала), а від неї у ворота. Чемпіон світу побіг виправляти фіаско у чужий карний майданчик, але не пощастило – кутовий завершився контратакою і ударом Мартінеллі у порожні ворота.