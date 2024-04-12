"Чи були серед легіонерів Динамо відверті пасажири типу онука кримінального авторитета – Омара Фарояна? Омара я застав, ми з ним в Динамо-2 тренувалися. Він взагалі звичайний хлопець, дуже скромний, відкритий.

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Те, що він вмів, те й намагався показувати. Грав на своєму певному рівні. Там було велике бажання грати, слухати тренера – на той момент мого батька (Юрія Калітвінцева, – прим.). Тільки позитив про нього пригадую.

А щодо легіонерів першої команди, то я не осягнув трансферів Факундо Бертольйо та нападника Андре. Якось я так і не зрозумів, як вони в Динамо потрапили. Я маю на увазі саме футбольний аспект, а не гроші, які за них заплатили. Я вважаю, що ці гравці – це не рівень такого клубу", – розповів Калітвінцев в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, Бертольйо перебрався у Динамо весною 2010 року, але так і не зумів закріпитися в Києві, зігравши за "біло-синіх" лише 6 матчів. За Рібейро де Соуза Андре кияни того ж року заплатили 8 мільйонів євро. Нападник провів усього 9 поєдинків (1 асист), його віддавали в оренди у Бордо та Атлетіко Мінейро, куди й продали у 2012-му за майже 6 мільйонів.

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