"Яка гра найважливіша у моїй кар'єрі? Правильно хтось пише, що всі важливі. Найважливіша... Напевно, якщо логічно розмірковувати, то я думаю, що матч-відповідь проти Бельгії, коли я на 95-й хвилині забив гол, і ми вийшли на молодіжне Євро, де посіли другу сходинку.

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Якби не було б того Євро, то не було б для мене чемпіонату світу, на який мене запросив Олег Блохін. Ясна річ, не було б тієї впізнаваності, популярності, напевно, не так би швидко заграв у Динамо Київ. Звісно, від того матчу поштовх був дуже серйозний", – сказав Мілевський у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, у 2006 році національна збірна України дійшла до чвертьфіналу чемпіонату світу, де поступилась Італії (0:3). Молодіжна збірна України того ж року дісталась фіналу Євро, де програла Нідерландам. Мілевський взяв участь на обох турнірах.

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