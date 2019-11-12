"Не зрозуміло, завдяки чому живуть Карпати", – Циганик

Відомий журналіст Ігор Циганик розповів про непросту фінансову ситуацію у львівських Карпатах.

"Для мене зараз взагалі не зрозуміло, що відбувається у Карпатах і за що вони живуть. У мене є інформація, що зараз клуб живе за рахунок залишків від трансферів, що були раніше, платежів солідарності, платежів за клуби, футболістів.

Карпати суворо покарали Кудрика за непристойний жест у матчі проти Маріуполя

Вони поки зараз за ці кошти живуть, але якою ситуація буде далі – побачимо", – поділився Циганик в ефірі програми Циганик Live.

До слова, Карпати посідають 10 місце в чемпіонаті України, маючи разом зі Львовом по 11 очок в активі. Наступний матч "леви" проведуть проти Олімпіка 24 листопада, початок гри о 14:00.

"Пропонував Лієдсона в Карпати". Він відкривав бразильський ринок, створював Practic і мирив Маркевича з Димінським