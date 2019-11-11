Карпати суворо покарали Кудрика за непристойний жест у матчі проти Маріуполя

Голкіпер Карпат Олег Кудрик не уникнув покарання за "демонстрацію" середнього пальця у матчі 14 туру УПЛ проти Маріуполя (2:2).

Львівський клуб на своєму офіційному сайті опублікував заяву щодо поведінки гравця.

Воротар Карпат Кудрик пояснив, за що отримав червону картку вже після закінчення матчу з Маріуполем

"Карпати категорично засуджують будь-які прояви неспортивної поведінки, демонструючи нульову терпимість до дій, спрямованих на образу як безпосередніх учасників футбольних матчів, так і глядачів на трибунах стадіонів.

Саме вболівальники вже після завершення поєдинку в Маріуполі стали свідками непристойного жесту, який дозволив собі голкіпер Карпат Олег Кудрик. Для клубу не принципово, кому і за що було адресоване це послання. Гравець "зелено-білих" не повинен дозволяти собі нічого подібного за будь-яких обставин. Львівський клуб вкрай засмучений і розчарований поведінкою молодого футболіста і щиро вибачається за цю витівку.

Маріуполь – Карпати – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Кудрик отримав суворе покарання і попереджений щодо ще більш жорстких санкцій в разі повторення подібних дій", – сказано в зверненні.

Нагадаємо, Кудрик отримав червону картку вже після фінального свистка поєдинку з Маріуполем, який закінчився нічиєю 2:2.