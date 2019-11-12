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"Непонятно, благодаря чему живут Карпаты", – Цыганык

18:19 119 Читати українською
"Непонятно, благодаря чему живут Карпаты", – Цыганык
Игроки Карпат / фото: ФК Карпаты

Известный журналист Игорь Цыганык рассказал о непростой финансовой ситуации во львовских Карпатах.

"Для меня сейчас вообще не понятно, что происходит в Карпатах и за что они живут. У меня есть информация, что сейчас клуб живет за счет остатков от трансферов, которые были раньше, платежей солидарности, платежей за клубы, футболистов.

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Они пока что за эти деньги живут, но какой ситуация будет дальше – увидим", – поделился Цыганык в эфире программы Цыганык Live.

К слову, Карпаты занимают 10 место в чемпионате Украины, имея вместе со Львовом по 11 очков в активе. Следующий матч "львы" проведут против Олимпика 24 ноября, начало игры в 14:00.

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