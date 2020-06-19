"Не знаю, коли його мозок мутував": знаменитий іспанець розкритикував Гвардіолу за підтримку незалежності Каталонії

Сантьяго Каньїсарес зізнався, що не розуміє політичних поглядів Хосепа Гвардіоли, з яким свого часу захищав кольори збірної Іспанії.

"Пам'ятаю, що у 1992 році Гвардіола дуже помірковано говорив про політику. З ним можна було навіть пожартувати з цього приводу. Не знаю, коли його мозок мутував. Зараз це виглядає огидно, важко таке терпіти. Не знаю, що з ним сталося, адже ми не спілкуємося.

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Він сказав, що закоханий в Каталонію, хоча я ніколи не бачив, щоб Гвардіолі було некомфортно у збірній Іспанії. Він завжди радів викликам у національну команду, а після однієї з поразок ми разом плакали. У нас в чаті збірної є група, членами якої є всі гравці нашої епохи. Всі, окрім Гвардіоли. Не знаю, чому так – можливо, тому, що він є найвідомішим з усіх нас.

Мені боляче чути висловлювання Гвардіоли про Іспанію. Не розумію, хто керує його політичним мозком, адже загалом Хосеп – непоганий хлопець", – цитує Каньїсареса AS.

Як відомо, Гвардіола є активним прихильником незалежності Каталонії та неодноразово підтримував заклики про відокремлення регіону від Іспанії.

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