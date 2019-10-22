"Гвардіола – сепаратист", – власник готелю, який приймав Манчестер Сіті, розповів про дружбу з тренером

Відомий бізнесмен Юрій Сапронов, який є власником комплексу Superior Golf & Spa Resort у Харкові, поділився своїми враженнями від спілкування з головним тренером Манчестер Сіті Хосепом Гвардіолою.

"Гвардіола – дуже глибока, різностороння і ерудована людина. Ми ж говорили не тільки про футбол. Він відмінно грає в шахи, знається на вині, міркує про клімат і геополітику. Це погане слово, але Хосеп – сепаратист. Він так і говорить: "Я – каталонець".

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Ми обговорювали ситуацію в Україні. Він питав, як все насправді на Донбасі, чи це громадянська війна. Я відповів: "Ні, там російські війська". Він слухав, але ніяк не коментував. Це було минулого року", – цитує Сапронова ua.tribuna.com.

Нагадаємо, Superior Golf & Spa Resort – комплекс, у якому зазвичай живе збірна України перед матчами у Харкові, а також суперники донецького Шахтаря у Лізі чемпіонів.

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