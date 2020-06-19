"Не знаю, когда его мозг мутировал": знаменитый испанец раскритиковал Гвардиолу за поддержку независимости Каталонии

Сантьяго Каньисарес признался, что не понимает политических взглядов Хосепа Гвардиолы, с которым в свое время защищал цвета сборной Испании.

"Помню, что в 1992 году Гвардиола очень умеренно говорил о политике. С ним можно было даже пошутить по этому поводу. Не знаю, когда его мозг мутировал. Сейчас это выглядит отвратительно, трудно такое терпеть. Не знаю, что с ним произошло, ведь мы не общаемся.

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Он сказал, что влюблен в Каталонию, хотя я никогда не видел, чтобы Гвардиоле было некомфортно в сборной Испании. Он всегда радовался вызовам в национальную команду, а после одного из поражений мы вместе плакали. У нас в чате сборной есть группа, членами которой являются все игроки нашей эпохи. Все, кроме Гвардиолы. Не знаю, почему так – возможно, потому, что он является самым известным из всех нас.

Мне больно слышать высказывания Гвардиолы об Испании. Не понимаю, кто управляет его политическим мозгом, ведь в целом Хосеп – неплохой парень", – цитирует Каньисареса AS.

Как известно, Гвардиола является активным сторонником независимости Каталонии и неоднократно поддерживал призывы об отделении региона от Испании.

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