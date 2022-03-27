Найтитулованіший українець в історії американської МЛС і чемпіон США 2004 року Дмитро Коваленко висловився щодо нападу Росії на українські землі.

"Я народився в місті Києві, живу в Чикаго. Хотів би подякувати і підтримати всіх хлопців – солдат, волонтерів, які борються за нашу свободу.

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Не зможуть вони (рашисти, – Футбол 24) перемогти наш народ, наш дух. Слава Україні!", – заявив Коваленко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, Коваленко виступав за молодіжну команду Динамо. У 1992 році емігрував у США. Його першою професіональною командою став Чикаго Файр. Також виступав за Ді Сі Юнайтед, Нью-Йорк Ред Булз, Реал Солт-Лейк та Лос-Анджелес Гелаксі. По сезону провів у німецькому Санкт-Паулі та запорізькому Металурзі (2 матчі).

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