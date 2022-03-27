"Не смогут рашисты победить наш народ": экс-партнер Бекхэма поддержал Украину в борьбе с оккупантами
Самый тулованный украинец в истории американской МЛС и чемпион США 2004 года Дмитрий Коваленко высказался по поводу нападения России на украинские земли.
"Я родился в городе Киеве, живу в Чикаго. Хотел бы поблагодарить и поддержать всех ребят – солдат, волонтеров, борющихся за нашу свободу.
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Не смогут они (рашисты, – Футбол 24) победить наш народ, наш дух. Слава Украине!", – заявил Коваленко на своей странице в социальной сети Facebook.
Напомним, Коваленко выступал за молодежную команду Динамо. В 1992 году эмигрировал в США. Его первой профессиональной командой стал Чикаго Файр. Также выступал за Ди Си Юнайтед, Нью-Йорк Ред Булз, Реал Солт-Лейк и Лос-Анджелес Гэлакси. По сезону провел в немецком Санкт-Паули и запорожском Металлурге (2 матча).
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