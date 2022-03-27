Самый тулованный украинец в истории американской МЛС и чемпион США 2004 года Дмитрий Коваленко высказался по поводу нападения России на украинские земли.

"Я родился в городе Киеве, живу в Чикаго. Хотел бы поблагодарить и поддержать всех ребят – солдат, волонтеров, борющихся за нашу свободу.

Бекхэм отдал свою страницу в Instagram украинке, освещающей работу врачей в Харькове

Не смогут они (рашисты, – Футбол 24) победить наш народ, наш дух. Слава Украине!", – заявил Коваленко на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, Коваленко выступал за молодежную команду Динамо. В 1992 году эмигрировал в США. Его первой профессиональной командой стал Чикаго Файр. Также выступал за Ди Си Юнайтед, Нью-Йорк Ред Булз, Реал Солт-Лейк и Лос-Анджелес Гэлакси. По сезону провел в немецком Санкт-Паули и запорожском Металлурге (2 матча).

Россия напала на Украину: игрока Динамо заметили во Франции, Яремчук кричит о помощи (LIVE)