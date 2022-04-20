Атакующий полузащитник Вест Хэма убежден, что украинцы не простят россиянам их преступлений на нашей земле.

"Смогут ли футболисты (и не только футболисты) из Украины и России когда-нибудь открыто пожать друг другу руки и назвать друг друга, если не братом, то хотя бы другом? Я сомневаюсь, что это когда-нибудь произойдет.

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Сейчас об этом даже думать не хочу и не могу. Я не смогу пожать руку россиянину, который поддерживал и поддерживает Путина. Никогда этого не произойдет. Я говорю не только о футболистах, но и о всех людях.

Я не смогу этого простить никогда и буду всегда помнить", – рассказал Ярмоленко в эфире YouTube-канала КраСава.

Лидер сборной Украины летом станет свободным агентом. По словам Андрея, Вест Хэм не предлагал ему новый контракт, а действующее соглашение рассчитано до 30 июня. В сезоне 2021/22 украинец сыграл 27 матчей, забил 3 гола и трижды ассистировал партнерам.

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