"Не здивувався, бо знав про це", – новачок Ліверпуля Мінаміно оцінив темп матчів в Англії

Вінгер англійського Ліверпуля Такумі Мінаміно поділився емоціями від дебютного поєдинку за "червоних". Японець вийшов у старті на матч Кубка Англії проти Евертона.

"Щасливий стати частиною цієї команди, та тепер я повинен продемонструвати на полі свої вміння.

Клопп оцінив дебют Мінаміно за Ліверпуль

Особисто я хотів би забити чи віддати результативну передачу. Це, ймовірно, був один із найінтенсивніших матчів упродовж всієї кар'єри. Не здивувався, оскільки знав, що Прем'єр-ліга буде такою.

Атмосфера була чудовою. Вважаю, що Енфілд є найкращим стадіоном для гравців. Уболівальники були неймовірними. Радий, що ми перемогли", – наводить слова форварда Goal.com.

Відзначимо, що підопічні Юргена Клоппа мінімально здолали Евертон завдяки голу Кертіса Джонса та пройшли до наступного раунду турніру.

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