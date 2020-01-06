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"Не здивувався, бо знав про це", – новачок Ліверпуля Мінаміно оцінив темп матчів в Англії

15:16 184 Читать на русском
"Не здивувався, бо знав про це", – новачок Ліверпуля Мінаміно оцінив темп матчів в Англії
Такумі Мінаміно / фото із соцмереж

Вінгер англійського Ліверпуля Такумі Мінаміно поділився емоціями від дебютного поєдинку за "червоних". Японець вийшов у старті на матч Кубка Англії проти Евертона.

 

"Щасливий стати частиною цієї команди, та тепер я повинен продемонструвати на полі свої вміння.

Клопп оцінив дебют Мінаміно за Ліверпуль

Особисто я хотів би забити чи віддати результативну передачу. Це, ймовірно, був один із найінтенсивніших матчів упродовж всієї кар'єри. Не здивувався, оскільки знав, що Прем'єр-ліга буде такою.

Атмосфера була чудовою. Вважаю, що Енфілд є найкращим стадіоном для гравців. Уболівальники були неймовірними. Радий, що ми перемогли", – наводить слова форварда Goal.com.

Відзначимо, що підопічні Юргена Клоппа мінімально здолали Евертон завдяки голу Кертіса Джонса та пройшли до наступного раунду турніру.

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Англія Кубок Англії Кубок Англії 2019/20 Ліверпуль - Евертон Такумі Мінаміно Такумі Мінаміно Ліверпуль Ліверпуль
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