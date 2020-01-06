"Не удивился, поскольку знал об этом", – новичок Ливерпуля Минамино оценил темп матчей в Англии

Вингер английского Ливерпуля Такуми Минамино поделился эмоциями от дебютного поединка за "красных". Японец вышел в старте на матч Кубка Англии против Эвертона.

"Счастлив стать частью этой команды, но теперь я должен продемонстрировать на поле свои умения.

Клопп оценил дебют Минамино за Ливерпуль

Лично я хотел бы забить или отдать результативную передачу. Это, вероятно, был один из самых интенсивных матчей в течение всей карьеры. Не удивился, поскольку знал, что Премьер-лига будет такой.

Атмосфера была отличной. Считаю, что Энфилд является лучшим стадионом для игроков. Болельщики были невероятными. Рад, что мы победили", – приводит слова форварда Goal.com.

Отметим, что подопечные Юргена Клоппа минимально одолели Эвертон благодаря голу Кертиса Джонса и прошли в следующий раунд турнира.

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