toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ КАРПАТЫ

"Не удивился, поскольку знал об этом", – новичок Ливерпуля Минамино оценил темп матчей в Англии

6 января 15:17 173 Читати українською
"Не удивился, поскольку знал об этом", – новичок Ливерпуля Минамино оценил темп матчей в Англии
Такуми Минамино / фото из соцсетей

Вингер английского Ливерпуля Такуми Минамино поделился эмоциями от дебютного поединка за "красных". Японец вышел в старте на матч Кубка Англии против Эвертона.

 

"Счастлив стать частью этой команды, но теперь я должен продемонстрировать на поле свои умения.

Клопп оценил дебют Минамино за Ливерпуль

Лично я хотел бы забить или отдать результативную передачу. Это, вероятно, был один из самых интенсивных матчей в течение всей карьеры. Не удивился, поскольку знал, что Премьер-лига будет такой.

Атмосфера была отличной. Считаю, что Энфилд является лучшим стадионом для игроков. Болельщики были невероятными. Рад, что мы победили", – приводит слова форварда Goal.com.

Отметим, что подопечные Юргена Клоппа минимально одолели Эвертон благодаря голу Кертиса Джонса и прошли в следующий раунд турнира.

Ливерпуль – Эвертон: Клопп резервным составом выбил "ирисок" из Кубка Англии – фантастический гол Джонса

blog_ava
Іспанські ЗМІ про трагічний дебют Луніна за Ов'єдо – українця рятує скандал, а суддя світового рівня виносить вердикт
17 января
932
Теги
Ливерпуль Ливерпуль Англия Кубок Англии Кубок Англии 2019/20 Ливерпуль - Эвертон Такуми Минамино Такуми Минамино
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
25
мин
Уотфорд
14:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук