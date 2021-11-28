Стали відомі деякі з результатів голосування за "Золотий м'яч-2021" – зокрема, за кого віддали свої голоси екс-тренер збірної України Андрій Шевченко та форвард ПСЖ та збірної Аргентини Ліонель Мессі.

Німецьке видання Bild розкрило імена тих, кому віддали призові місця у боротьбі за "Золотий м'яч-2021" такі світові зірки як Ліонель Мессі, Андрій Шевченко та ще кілька легендарних особистостей, інформує sport.pl.

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Так, Мессі перше та третє місця віддав своїм одноклубникам – Неймару та Мбаппе, а другу сходинку посів Роберт Лєвандовскі. Шевченко ж обрав таку трійку: Мессі (перше місце), Лєвандовскі (другий) та Жоржінью (третій).

Відомо, за кого проголосували й деякі з функціонерів:

Франц Бекенбауер (1-й – Лєвандовскі, 2-й – К'єлліні, 3-й – Нойєр).

Лотар Маттеус (1-й – Лєвандовскі, 2-й – Салах, 3-й – Мессі).

Фабіо Каннаваро (1-й – Мессі, 2. Лєвандовскі, 3-й – Жоржінью).

Карл-Хайнц Румменігге (1-й – Лєвандовскі, 2-й – Мессі, 3-й – Бензема).

Маттіас Заммер (1-й – Лєвандовскі, 2-й – Жоржінью, 3-й – Холанд).

Марко Ван Бастен (1-й – Салах, 2-й – Лєвандовскі, 3-й – Лукаку).

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