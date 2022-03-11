"Нормально все. Мучимося, але допомагаємо, телефонуємо усім своїм. Хтось ходить містом, як Саня Алієв та Володя Безсонов, хтось так... Я з самого початку тут. Взагалі вийшло так, що сину потрібно було знімати пластину з ноги. Зараз потроху почав ходити.

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Вже давав інтерв'ю іспанському та англійському телебаченню. Треба закінчувати цей весь безлад. Так, говорив, що я – радянська людина, але радянського нічого не залишилося. Розділи все, що можна було розділити. Раніше армія була одна. І там вже... Я з Пітером розмовляв, і там люди досі не розуміють. Вони вважають, що це нормально. Це найстрашніше.

Навіть моя колишня дружина так вважає. Що це все правильно. Щось говорив, але вже не витримав і послав її. Кажу: "Ти хоч подивись – уже дітей убивають просто так". Але поки не доходить..." – розповів Саленко у розмові з Миколою Васильковим.

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