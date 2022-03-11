"Не витримав і послав її": Саленко намагається донести правду про звірства Путіна колишній дружині та друзям в Росії
Колишній нападник Динамо та збірної Росії Олег Саленко не планує покидати Київ.
"Нормально все. Мучимося, але допомагаємо, телефонуємо усім своїм. Хтось ходить містом, як Саня Алієв та Володя Безсонов, хтось так... Я з самого початку тут. Взагалі вийшло так, що сину потрібно було знімати пластину з ноги. Зараз потроху почав ходити.
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Вже давав інтерв'ю іспанському та англійському телебаченню. Треба закінчувати цей весь безлад. Так, говорив, що я – радянська людина, але радянського нічого не залишилося. Розділи все, що можна було розділити. Раніше армія була одна. І там вже... Я з Пітером розмовляв, і там люди досі не розуміють. Вони вважають, що це нормально. Це найстрашніше.
Навіть моя колишня дружина так вважає. Що це все правильно. Щось говорив, але вже не витримав і послав її. Кажу: "Ти хоч подивись – уже дітей убивають просто так". Але поки не доходить..." – розповів Саленко у розмові з Миколою Васильковим.
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