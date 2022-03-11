"Нормально все. Мучаемся, но помогаем, созваниваемся со всеми своими. Кто-то ходит по городу, как Саня Алиев и Володя Бессонов, кто-то так... Я с самого начала здесь. Вообще вышло так, что сыну нужно было снимать пластину с ноги. Сейчас понемногу начал ходить.

Ващук вместе с детьми эвакуировался из Гостомеля

Давал интервью испанскому и английскому телевидению. Надо заканчивать этот весь беспорядок. Да, говорил, что я советский человек, но советского ничего не осталось. Раздели все, что можно было разделить. Раньше армия была одна. И там уже... Я с Питером разговаривал, и там люди до сих пор не понимают. Они полагают, что это нормально. Это самое ужасное.

Даже моя бывшая жена так считает. Что все правильно. Что-то говорил, но уже не выдержал и послал её. Говорю: "Ты хоть посмотри – уже детей убивают просто так". Но пока не доходит..." – рассказал Саленко в разговоре с Николаем Васильковым.

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