Колишній гравець Динамо, Спартака і збірної України Владислав Ващук вже перебуває у безпеці.

Вчора екс-футболісту вдалось покинути Гостомель по гуманітарному коридору, домівку він залишав зі своїми дітьми, про що повідомив у Facebook.

"Мої рідні у Харкові намагаються вижити у підвалі": окупанти обстріляли квартиру форварда Карпат

"Все гаразд, приходимо до тями. Спасибі всім, хто підтримував. Все буде добре. Миру нам усім", – додав Ващук.

Нагадаємо, сьогодні вже 16-та доба російського вторгнення в нашу країну. Окупанти зазнають небачених втрат особового складу й техніки, їхні "грандіозні" плани провалюються, а санкції наближають режим Путіна до кінця.

"Просто, бл**ь, нелюди": Микола Павлов оплакує Маріуполь і оберігає сім’ю від обстрілів – його онуки ночують у підвалі